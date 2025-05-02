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Генсек ООН представит предложения по реформе организации

Генсек ООН представит странам — членам организации предложения по реформе
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Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик объявил о скором представлении странам-членам предложений по масштабной реформе Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает РИА Новости.

Генсек ООН Антониу Гутерриш планирует представить свой план в ближайшие недели. Инициатива, названная «ООН-80» и анонсированная в марте, включает в себя всесторонний аудит деятельности ООН для повышения эффективности и сокращения расходов. Реформа проходит на фоне сложной финансовой ситуации, обусловленной уменьшением взносов США в бюджет ООН и пересмотром американской администрацией подходов к финансированию международных гуманитарных программ.

Дюжаррик подчеркнул три основных направления реформы: оптимизация использования имеющихся ресурсов, пересмотр мандатов различных подразделений и внесение кардинальных структурных изменений в архитектуру ООН. Он особо отметил необходимость участия государств-членов в реализации предложенных преобразований.

«Генеральный секретарь... отчитается перед государствами-членами в течение следующих нескольких недель, потому что нам потребуется их участие», — сказал Дюжаррик.

До этого президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил прекратить финансирование миротворческих операций ООН.

Ранее в постпредстве России в ООН заявили, что Трамп искренне стремится к миру на Украине.

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