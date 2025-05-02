Трамп предложил остановить взносы США в миротворческие миссии ООН

Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил прекратить финансирование миротворческих операций ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета, который обнародовал Белый дом.

«Бюджет не предусматривает финансирования неэффективных миротворческих миссий ООН и других организаций из-за недавних провалов и высокой стоимости участия», — сказано в документе.

Согласно тексту пояснительной записки, миротворцы всемирной организации, в частности в Центральноафриканской Республике, подвергались обвинениям в контрабанде золота, алмазов и наркотиков.

Согласно проекту бюджета, Соединенные Штаты десятилетиями несли непропорционально высокую долю финансирования международных миротворческих расходов. В новых условиях такая модель перестала отвечать национальным интересам США. Объем планируемого сокращения взносов достигает $1,614 млрд.

29 марта стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассмотрит возможность сократить свой годовой бюджет более чем на 20% в связи с нехваткой финансирования, которая возникла из-за решения США выйти из данной структуры.

В письме главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, к которому получили доступ журналисты AFP, подчеркивается, что в данный момент у ВОЗ нет иного выбора, кроме как сократить число своих сотрудников и уменьшить масштабы своей деятельности. По словам Гебрейесуса, в первую очередь кадровые перестановки коснутся штаб-квартиры структуры. Они затронут все уровни, включая высшее руководство.

Ранее сообщалось, что Трамп выдвинет кандидатуру экс-советника президента США Уолтца на должность постпреда при ООН.