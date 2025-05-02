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В Норвегии загорелся нефтеперерабатывающий завод

NRK: на нефтеперерабатывающем заводе в норвежском Монгстаде произошел пожар
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Depositphotos

На нефтеперерабатывающем заводе в Монгстаде в Норвегии произошло возгорание. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на пожарную службу.

По данным журналистов, на месте работают экстренные службы, на объекте также была проведена эвакуация. О пострадавших не сообщается.

Позднее NRK со ссылкой на полицию уточнила, что пожар был потушен и риска его распространения нет.

В середине апреля крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

В марте на территории НПЗ в Туапсе пожар начался после атаки беспилотников. Загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина. Возгорание распространилось более чем на четыре тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен четвертый ранг опасности. В тушении участвовали 188 человек и 55 единиц спецтехники.

Ранее в Дагестане загорелось административное здание.

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