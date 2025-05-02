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Шашлык обошелся пенсионеру из Удмуртии в 1,8 миллиона рублей

В Удмуртии 72-летний мужчина спалил два дома, когда готовил шашлык
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МЧС России

В Удмуртии мужчину, который сжег два дома, готовя шашлык, оштрафовали на 10 тыс. рублей. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в деревне Сепыч. В тот день 72-летний местный житель решил пожарить шашлыки, но поставил мангал слишком близко к постройкам.

Искры полетели на дровяник, что привело к масштабному пожару. Огонь быстро уничтожил два дома, свой и соседский, ущерб превысил 1,8 млн рублей.

Пенсионера оштрафовали и обязали возместить соседям причиненный материальный ущерб.

Ранее автомобили сгорели из-за шашлыков в Подмосковье, и это попало на видео.

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