В российских школах вместо звонков прозвучат фрагменты патриотических песен

Минпросвещения РФ: в мае звонки в школах заменят на фрагменты из песен Победы

В мае в российских школах вместо звонков будут звучать фрагменты из известных военно-патриотических песен. Об этом сообщает Минпросвещения РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что вместо звонков ученики будут слышать отрывки из композиций «Казаки в Берлине», «Катюша», «Смуглянка» и других.

«Важно, чтобы дети знали и понимали, какой ценой досталась Победа. Акция «Мелодии вместо звонков» позволит им познакомиться с песнями, которые поддерживали людей в трудные времена», — сказал глава ведомства Сергей Кравцов.

Министр отметил, что так история станет ближе и понятнее для детей.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Особое внимание уделят мероприятиям по случаю важных сражений. По словам министра культуры Ольги Любимовой, празднование 80-летия Победы станет самым масштабным за прошедшие десятилетия.

В столичном Музее Победы на Поклонной горе представили официальный логотип 80-летия Победы: на нем изображена скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!», которая находится на Мамаевом кургане в Волгограде.

Ранее Shaman спел «Темную ночь» к 80-летию Победы.