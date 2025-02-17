Самарчанка показала на видео, как таксист-мигрант трогает ее за колени

В Самаре женщина сняла на видео как ее трогает таксист-мигрант

В Самаре 50-летний таксист пытался изнасиловать 20-летнюю пассажирку в автомобиле Lada Granta. Об этом сообщает издание «Блокнот».

«В минувшие выходные в Самаре произошел скандальный инцидент с таксистом и его 20-летней пассажиркой. Девушка возвращалась из заведения домой, как вдруг водитель начал ее домогаться. О произошедшем рассказал знакомый пострадавшей в соцсетях», — говорится в сообщении.

По информации источника, злоумышленника зовут Баград. В службе такси он работает на автомобиле Lada Granta, а его рейтинг в приложении составляет пять звезд.

Пассажирка запечатлела происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина трогает ее за ноги. Также сообщается, что таксист разговаривал с самарчанкой о половой жизни и рассказывал о своем опыте.

По словам пассажирки, водитель привез ее по адресу, но не хотел выпускать из машины: начал трогать и пытался изнасиловать. Самарчанка планирует написать заявление в полицию.

Ранее таксисты-мигранты похитили водителя во Владивостоке.