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Похитившему бутылку алкоголя за 700 рублей россиянину грозит до 10 лет колонии

В Амурской области рецидивист пошел на ограбление с игрушечным пистолетом

В Благовещенске рецидивист взял в магазин игрушечный пистолет и стал фигурантом очередного дела. Об этом сообщает полиция Амурской области.

Инцидент произошел в одном из винно-водочных магазинов города. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, мужчина зашел в торговую точку, выбрал понравившийся товар и, пригрозив продавщице предметом, похожим на пистолет, удалился. Сотрудница магазина сообщила в полицию об ограблении и ущербе на сумму около 700 рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого нашли в течение часа, им оказался ранее судимый местный житель. Выяснилось, что предмет, которым злоумышленник угрожал продавцу оказался игрушкой. Мужчину заключили под стражу, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге мужчина получил срок семь лет после кражи 14 упаковок яиц из магазина.

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