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В Австралии спущен на воду крупнейший в мире электрокорабль

В Тасмании спустили на воду крупнейший в мире электрический паром Hull 096
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Incat

В порту австралийского города Хобарт спущен на воду электрокорабль, который его производитель называет крупнейшим в мире. Об этом сообщает издание The Guardian.

Как сообщает источник, длина созданного компанией Incat судна Hull 096 составляет 130 метров. Проектная вместимость корабля составляет 2100 пассажиров и 225 транспортных средств.

Отмечается, что судно будет работать только на электроэнергии, получаемой от аккумуляторов. Их вес составляет 250 тонн. В судостроительной компании назвали данный проект самым сложным и амбициозным из всех, что у них были.

Недавно в Санкт-Петербурге спустили на воду десятый корабль противоминной обороны (тральщик) «Полярный» проекта 12700 «Александрит». Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев подчеркнул, что корабли этого проекта имеют высокие мореходные и боевые характеристики.

Ранее сообщалось, что малые ракетные корабли РФ получают новые комплексы ПВО.

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