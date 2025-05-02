Правительство одобрило ассигнования Росморречфлоту для локализации ЧС у Керчи

Правительство России утвердило выделение бюджетных средств из резервного фонда на проведение аварийно-спасательных работ в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается в пресс-релизе кабмина, Росморречфлот получит финансирование в 2025 году для локализации зон чрезвычайной ситуации, возникших в результате затопления обломков танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение 15 декабря 2024 года.

Решение правительства направлено на предотвращение дальнейшего негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение безопасности судоходства в Керченском проливе. Выделенные средства будут использованы для выполнения неотложных работ по ликвидации последствий аварии и минимизации экологического ущерба.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Инцидент произошел из-за шторма: в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель, тогда как второе судно легло в дрейф.

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