Крупный пес повалил ребенка на асфальт и покусала ему голову

Десятилетний ребенок получил серьезные травмы после прогулки во дворе. Об этом сообщает Orsk.ru.

Инцидент произошел в поселке Энергетик. На кадрах с места видно, как мальчик катается на велосипеде, но в какой-то момент останавливается перед крупным питомцем, рядом с которым нет хозяина. Животное повалило школьника на асфальт и с лаем набросилось на него.

Ребенку помог прохожий, который смог отогнать собаку. В момент инцидента мать пострадавшего была на работе, но позже приехала.

Сначала мальчик попал в местную больницу, но позже его перевезли в Орск. Врачи диагностировали у него открытые раны головы, рук и ног. Школьнику оказали всю необходимую помощь и отпустили домой.

На видео заметно, что у животного был ошейник. Как рассказали местные жители, собаку в поселок привез неизвестный за три дня до инцидента, после случая с ребенком пса никто не видел.

Ранее в Ленобласти девочка попала в больницу после того, как собака покусала ей лицо.