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Суд оштрафовал администратора Telegram-канала ВЧК-ОГПУ

Суд оштрафовал администратора Telegram-канала ВЧК-ОГПУ Шварева

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Таганский суд Москвы оштрафовал за отсутствие маркировки иностранного агента одного из создателей Telegram-канала ВЧК-ОГПУ (признан в РФ иностранным агентом) — Андрея Шварева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Еще один аналогичный протокол на Шварева будет рассмотрен 27 декабря. Тогда же суд рассмотрит два протокола в отношении еще одного автора канала Алишера Абдуллаева.

Шварев работал журналистом «Росбалта», в конце 2019 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован по делу о вымогательстве. В феврале прошлого года авторы Telegram-канала ВЧК-ОГПУ сообщили, что администратор Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов, который был задержан по уголовному делу о вымогательстве, не является учредителем их ресурса.

Ранее сообщалось, что полковник ФСБ вымогал миллионы с помощью Telegram-каналов.

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