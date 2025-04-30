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Мигрант упал с 20-го этажа во время работ на петербургской стройке и не выжил

В Петербурге мигрант упал с 20-го этажа во время работ на стройке
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Илья Питалев/РИА Новости

В Петербурге 27-летний мигрант не выжил, упав с 20-го этажа во время работ на стройке. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 29 апреля на стройплощадке, расположенной у дома №8/1 по Муринской дороге. Иностранный рабочий упал с высоты 20-го этажа, когда занимался креплением утеплителя на фасаде здания. Он не выжил. Предварительно, причиной произошедшего могло стать нарушение правил техники безопасности.

Известно, что мужчина прибыл в Россию в феврале текущего года и состоял на миграционном учете. Однако в строительной компании он был занят без официального оформления.

До этого рабочий пострадал из-за вспышки газа на петербургском заводе. Врачи диагностировали у мужчины ожоги ног, а также сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

Ранее в Петербурге рабочий не выжил после удара током в канализационном люке.

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