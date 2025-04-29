Руководителей подведомственного ФНС предприятия арестовали в Москве за взятки

«Ъ»: главу подведомственного ФНС предприятия и его зама арестовали за взятки

Суд в Москве арестовал генерального директора подведомственного Федеральной налоговой службе (ФНС) предприятия «Налог-сервис» Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Ходатайство об аресте Филимошина и Шалаева в Басманный суд столицы подало Главное следственное управление Следкома России. Его поддержала прокуратура. Следствие подозревает обоих фигурантов в получении взятки в особо крупном размере.

Учредителем «Налог-сервиса» с 2011 года является ФНС. Филимошин и Шалаев возглавили предприятие в 2013 году.

Федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Налог-сервис» создано для оптимизации бизнес-процессов ФНС и осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности ведомства и его территориальных органов. Кроме того, оно руководит массовой печатью, рассылкой налоговых уведомлений, централизованным вводом данных налоговой и бухгалтерской отчетности, работой контакт-центра, архивным хранением документов.

22 апреля сообщалось, что Басманный суд Москвы наложил арест на имущество семьи экс-заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, общая стоимость которого составляет свыше 276,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что главу НИИ Минобороны будут судить за получение взяток.