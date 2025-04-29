Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Руководителей подведомственного ФНС предприятия арестовали в Москве за взятки

«Ъ»: главу подведомственного ФНС предприятия и его зама арестовали за взятки
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Суд в Москве арестовал генерального директора подведомственного Федеральной налоговой службе (ФНС) предприятия «Налог-сервис» Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Ходатайство об аресте Филимошина и Шалаева в Басманный суд столицы подало Главное следственное управление Следкома России. Его поддержала прокуратура. Следствие подозревает обоих фигурантов в получении взятки в особо крупном размере.

Учредителем «Налог-сервиса» с 2011 года является ФНС. Филимошин и Шалаев возглавили предприятие в 2013 году.

Федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Налог-сервис» создано для оптимизации бизнес-процессов ФНС и осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности ведомства и его территориальных органов. Кроме того, оно руководит массовой печатью, рассылкой налоговых уведомлений, централизованным вводом данных налоговой и бухгалтерской отчетности, работой контакт-центра, архивным хранением документов.

22 апреля сообщалось, что Басманный суд Москвы наложил арест на имущество семьи экс-заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, общая стоимость которого составляет свыше 276,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что главу НИИ Минобороны будут судить за получение взяток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами