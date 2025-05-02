В Белоруссии заочно вынесли приговор главе проекта «‎Мая краiна Беларусь»

В Минске суд заочно приговорил руководителя экстремистского формирования «‎Мая краiна Беларусь» («‎Моя страна Беларусь») Сергея Беспалова к 18 годам колонии. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Республики.

По данным ведомства, мужчине также назначили штраф в размере 42 тыс. рублей.

Суд признал Беспалова виновным в «заговоре с целью захвата государственной власти», «организации на территории Республики Беларусь массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», в «публичных призывах к захвату государственной власти», «клевете и публичном оскорблении президента Республики Беларусь» и других нарушениях.

Уточняется, что приговор еще не вступил в силу.

До этого правоохранители Республики заявляли, что Беспалов, «совершая заговор с целью захвата государственной власти» в составе организованной группы участников, размещал в Telegram-канале посты со данными о планировании и призывами к участию в массовых беспорядках.

В апреле Второй Западный окружной военный суд получил более 200 томов уголовного дела в отношении экс-руководителя Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов). Известно, что Волков находится за границей. Россия объявила его в международный розыск. В феврале 2021 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова по обвинению в склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях.

Ранее суд в Екатеринбурге смягчил меру пресечения блогеру, обвиняемому в экстремизме.