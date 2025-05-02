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Мошенники заставили российскую студентку раздеться, прочитать стихи и поджечь занавески

Мошенники заставили чебоксарскую студентку перевести деньги и устроить пожар
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Студентка из Чебоксар лишилась сбережений и устроила пожар в своей квартире по указанию мошенников. Об этом сообщили в полиции города.

Несколько дней назад пострадавшая приняла звонок от неизвестного и узнала о заказном письме на ее имя. Чтобы посмотреть его трек-номер, девушка зашла в чат-бот, указав данные для входа в свой личный кабинет на «Госуслугах». Собеседник не позволял положить трубку и контролировал ее действия, но студентка все же оборвала звонок, когда незнакомец завел речь об Украине.

Далее с девушкой связались лжесотрудники банков и спецслужб, пригрозившие уголовной ответственностью за международный перевод, который якобы зафиксирован от ее имени. Следуя их указаниям, испугавшаяся студентка собрала свои накопления, получила кредит и перевела на «безопасный» счет 215 тыс. рублей.

Но злоумышленники на этом не остановились и попросили жертву пройти «верификацию» — раздеться, прочитать стихи и поджечь занавески. Девушка действовала строго по инструкции и очнулась, когда поняла, что находится в эпицентре пожара. Она потушила огонь и обратилась в полицию. Ведется проверка.

Ранее фрезеровщик из Воронежа лишился денег и машины, поверив, что он иноагент.

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