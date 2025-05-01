Фрезеровщик из Воронежа лишился денег и машины, поверив, что он иноагент

Житель Воронежа продал автомобиль и остался без денег, поверив в то, что он иноагент. Об этом сообщает областное управление МВД.

66-летний фрезеровщик получил звонок от «сотрудницы отдела кадров», которая попросила его сообщить код из СМС-сообщения для доступа к его электронной трудовой книжке на портале Госуслуг. Женщина утверждала, что потерпевшему неверно начислил пенсию и ошибку необходимо исправить.

Затем с мужчиной связались лжесиловики, которые заявили, что он неожиданно оказался иностранным агентом. Чтобы «решить вопрос», мужчину начали запугивать и убедили следовать инструкциям.

Под давлением аферистов, мужчина перевел сбережения на якобы безопасный счет, позже ему рассказали, что на его имя неизвестные оформили кредит и нужно «перебить» их заявку, оформив договор на такую же сумму. Преступники также заставили потерпевшего продать автомобиль, одолжить деньги у знакомых и отправить все полученные средства на указанные реквизиты. Общий ущерб составил 2,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее костромич отдал мошенникам 2,5 млн рублей и едва не стал подозреваемым в краже.