Стартовал крупнейший на Ближнем Востоке автомотопробег в честь 80-летия Победы

В Израиле проходит автомотопробег в преддверии 80-летия Победы

В Израиле стартовал юбилейный автомотопробег «Победа», посвященный 80-летию разгрома нацизма. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Колонна из десятков автомобилей и мотоциклов движется от Метулы на севере до Эйлата на юге страны.

Участники украсили транспорт знаменами Победы, георгиевскими лентами, фотографиями ветеранов и флагами России и Израиля. Многие одеты в форму бойцов Красной Армии.

«Наша цель — сохранить память о подвиге советских солдат и рассказать молодежи, как их деды ценой жизни освобождали мир», — заявил соорганизатор пробега Вахтанг Цинцадзе, глава мотоклуба «Небесные тихоходы».

«Это десятый, юбилейный пробег. В 2017 году Израиль признал 9 мая государственным праздником, и с тех пор мы объединяем поколения», — добавил он.

Первый пробег состоялся в 2016 году с участием 10 мотоциклистов. Сейчас маршрут протяженностью 500 км стал крупнейшим на Ближнем Востоке. Ежегодно к колонне присоединяются сотни людей, а в городах проходят митинги и возложения цветов к памятникам воинам.

До этого стало известно, что Израиль будет представлен на параде Победы в Москве. Мероприятие посетит посол страны в РФ Симона Гальперин.

Ранее в Кремле ответили, будет ли 9 Мая шествие Бессмертного полка в Москве.