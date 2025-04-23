Иностранец похитил девять икон из частных домов в Подмосковье, его задержали

В Подмосковье иностранец забирался в частные дома и воровал из них иконы

В Московской области правоохранители задержали 34-летнего иностранного гражданина, который решил нажиться на продаже ворованных икон. Об этом сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По предварительной информации, злоумышленник орудовал на территории Раменского округа: с помощью лома он отжимал оконные рамы и проникал в дома. В ходе таких вылазок мужчина разжился девятью иконами из четырех домов. Подозреваемого задержали по месту временного проживания в городе Дзержинский.

«В ходе обыска обнаружены и изъяты семь похищенных икон, по которым будет назначена экспертиза для установления исторической и художественной ценности», — рассказала Волк.

Мужчина признался, что найденные иконы — не все награбленное. Часть из чужого имущества он уже успел продать через интернет-сервис объявлений.

Задержанный имеет судимости за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Фигурант взят под стражу.

Ранее в Челябинске семья украла из храма две иконы во время крещения ребенка.