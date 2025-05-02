Жителей Москвы предупредили о надвигающихся заморозках

Метеоролог Тишковец: в ночь на 3 мая в Москве ожидаются заморозки и гололедица

Заморозки и гололедица прогнозируются в Москве в ночь на 3 мая. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в российскую столицу «заглянет гребень антициклона». На этом фоне температура воздуха может снизиться до -3°C, а на дорогах образуется гололедица.

«Завтра днем пройдет теплый фронт, небо опять нахмурится, брызнут небольшие дожди, потеплеет до +10-13°C», — добавил метеоролог.

Он уточнил, что выпавший в Москве снег должен растаять к полудню 3 мая.

2 мая в Гидрометцентре РФ сообщили, что в этот день в российской столице ожидаются облачная погода и небольшой дождь. В светлое время суток столбики термометров будут показывать от +7°C до +9°C. При этом скорость порывов ветра составит 15 м/с, а атмосферное давление — 747 мм ртутного столба.

Температура воздуха в Московской области, в свою очередь, будет колебаться в пределах от +6°C до +11°C днем. Ночью данный показатель может опуститься до отметки -5°C.

Ранее в Москве был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков.