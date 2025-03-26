Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяная россиянка уронила трехлетнюю дочь, у девочки серьезные травмы головы

РЕН ТВ: в Подмосковье ребенок получил травмы головы, упав из-за пьяной матери
close
Павел Лисицын/РИА Новости

В Подмосковье пьяная мать уронила свою трехлетнюю дочь, ребенок получил серьезные травмы головы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Люберцы. Маленькую девочку доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. У ребенка также подозревают сотрясение мозга.

Ситуацией заинтересовались полицейские. Предварительно, травмы девочка получила, когда ее возле одного из домов на улице Михельсона уронила собственная 26-летняя мать. В этот момент женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи порядка начали проверку по факту случившегося. В отношении матери пострадавшего ребенка составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Женщину поставили на профилактический учет.

Ранее шестилетний мальчик с задержкой развития выпал из окна седьмого этажа в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами