Пьяная россиянка уронила трехлетнюю дочь, у девочки серьезные травмы головы

В Подмосковье пьяная мать уронила свою трехлетнюю дочь, ребенок получил серьезные травмы головы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Люберцы. Маленькую девочку доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. У ребенка также подозревают сотрясение мозга.

Ситуацией заинтересовались полицейские. Предварительно, травмы девочка получила, когда ее возле одного из домов на улице Михельсона уронила собственная 26-летняя мать. В этот момент женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи порядка начали проверку по факту случившегося. В отношении матери пострадавшего ребенка составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Женщину поставили на профилактический учет.

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