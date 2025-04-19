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В Петербурге ребенка придавило упавшим телевизором

«78.ru»: в Петербурге ребенок попал в реанимацию из-за упавшего телевизора
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FotograFFF/Shutterstock

В Купчино устанавливаются обстоятельства травмирования пятилетнего ребенка, мальчик попал в реанимацию. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в Купчино, из квартиры многоэтажки был госпитализирован пятилетний мальчик. У пострадавшего диагностированы травма головы и сотрясение мозга. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое, он находится в отделении реанимации.

Установлено, что дошкольник уронил на себя телевизор, другие обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что подросток из Красноярска получил несколько порезов, когда на него упал шкаф на перемене. Ученики играли в классе. В какой-то момент на одного из мальчиков упал шкаф. Стеклянная створка ударила ребенка, школьник получил ушибы и порезы шеи и руки. По предварительной информации, причиной произошедшего стали крепления мебели, которые не выдержали детской игры. Подробности о состоянии мальчика неизвестны.

Ранее в Свердловской области бревно придавило ребенка на прогулке, инцидент попал на видео.

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