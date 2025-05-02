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Петербуржец поджег дверь квартиры и отправил двоих соседей в реанимацию

78.ru: в Петербурге мужчина поджег дверь квартиры, двое попали в реанимацию
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Петербурге мужчина поджег дверь квартиры и отправил двоих соседей в реанимацию. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 1 мая в Красногвардейском районе в доме №28к3 по проспекту Энтузиастов. В девятиэтажном здании возник пожар, в результате которого загорелась обстановка на площади шести квадратных метров. По предварительным данным, 32-летний мужчина поджег входную дверь квартиры и заблокировал выход, что привело к возгоранию в общем коридоре. На месте работали 17 спасателей, которые эвакуировали 14 человек.

В результате случившегося 51-летний мужчина и 84-летняя женщина получили отравление продуктами горения и были госпитализированы в реанимацию в тяжелом состоянии.

Подозреваемый в поджоге был задержан и помещен в изолятор временного содержания. По словам соседей, мужчина злоупотреблял алкоголем и высказывал угрозы устроить пожар. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее россиянка решила почистить печь и устроила пожар в доме.

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