Россиянам рассказали о распространенных схемах обмана в онлайн-играх

В онлайн-играх мошенники заманивают геймеров низкими ценами и акциями на ценности внутри игры. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Роскачество.

«‎Например, редкий «‎скин» ножа в онлайн-игре Counter-Strike, оцениваемый в 100 тыс. рублей, мошенники предлагают всего за 2000 рублей. Как только жертва попадается на удочку, ее перенаправляют на фишинговый сайт, замаскированный под официальную торговую площадку», — рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Дальше пользователь вводит данные своего аккаунта для оформления «выгодной»‎ покупки, так аферисты получают его учетную запись..

Украденные аккаунты могут продать в даркнете, предупреждают специалисты. Страницы могут использовать для фишинговых атак и других киберпреступлений.

Кроме этого, игроки могут потерять деньги и аккаунт через скачивание «программ-читов». Через фишинговые сайты аферисты предлагают бесплатное игровое преимущество, но в файлах этих программ часто встречаются вирусы. В итоге злоумышленники получают доступ к данным на устройстве: пароли, данные банковских карт и автозаполнение форм в браузерах, данные об устройстве, скриншоты и многое другое.

Накануне сообщалось, что мошенники стали чаще похищать деньги у жителей России под предлогом получения ключей от нового домофона. Бесплатный комплект ключей к домофону якобы можно получить в течение дня, назвав код из СМС-сообщений, который приходит во время разговора с аферистами.

Ранее в Кемерово бухгалтер продала машину и отдала мошенникам более 1,8 млн рублей.