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В двух вузах Британии ликвидированы украинские студенческие сообщества

FT: два британских вуза приостановили работу украинских студенческих сообществ
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Frank Augstein/AP

Два британских вуза приостановили работу украинских студенческих сообществ — они закупали дроны для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает газета Financial Times.

Университетский колледж Лондон и Ланкастерский университет приняли решение приостановить действие украинских сообществ до завершения начатого расследования. Оно должно выяснить степень нарушения правил функционирования благотворительных обществ — потому что британские студенческие профсоюзы обладают именно такими функциями.

В частности, нарушение украинских студенческих сообществ может касаться конкретного положения устава Комиссии по делам благотворительных организаций:

«Предоставление помощи или осуществление поставок любой иностранной вооруженной силе не является благотворительной целью, и ни одна благотворительная организация не может законно осуществлять такую деятельность», — указано в уставе.

Известно, что украинское сообщество в Университетском колледже Лондона собрало около £1,5 тыс. на дроны для ВСУ, а сообщество в Ланкастерском университете — около £20 тыс. на поддержку Украины, причем не менее половины этой суммы было потрачено также на дроны.

До этого сотрудники ведомственной охраны в России получили право использовать огнестрельное оружие, физическое воздействие и специальные средства для нейтрализации беспилотников, которые представляют опасность для охраняемых территорий.

Ранее МЧС запретило россиянам сбивать дроны подручными средствами.

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