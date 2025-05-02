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В Иркутске подростки напали на водителя автобуса с ножом

Mash: водитель автобуса в Иркутске пострадал из-за нападения подростков с ножом
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Depositphotos

Водитель автобуса в Иркутске пострадал из-за нападения подростков с ножом — он пытался заставить их прекратить резать сиденья в салоне. Об этом со ссылкой на пострадавшего сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент с водителем по имени Мураз произошел во время рейса.

«Двое пацанов догоняли 480-й — Мураз пожалел их, тормознул и пустил в салон. Вместо благодарности те начали творить дичь: пили, мусорили, матерились и портили кресла лезвием. Одна из пассажирок рассказала об этом шоферу», — сообщает издание.

После того, как Мураз попытался заставить их прекратить резать сиденья в салоне, на него напали. Водитель, несмотря на резаные раны, сумел отобрать у подростков нож и вытолкать их из автобуса. Несмотря на ранение, мужчина отказался писать заявление на подростков — как сказал сам Мураз, он надеется на их исправление.

Также в Петербурге суд заключил под стражу подозреваемого в нападении с ножом на воспитанника школы олимпийского резерва.

Злоумышленника удалось задержать, возбуждено дело о покушении. Установлено, что конфликт спровоцировал потерпевший.

Ранее в Забайкалье 12-летний мальчик избил молотком 85-летнюю пенсионерку.

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