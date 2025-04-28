В Забайкалье 12-летний мальчик забил молотком 85-летнюю пенсионерку

РЕН ТВ: в Забайкалье ребенок напал с молотом на 85-летнюю женщину, ее не спасли

В Забайкальском крае подросток напал с молотком на пожилую женщину, ее не спасли. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Трагедия произошла 23 апреля в поселкке Новокручининский под Читой. Тем вечером 12-летний школьник нанес молотком не менее 10 ударов по голове и туловищу 85-летнюю женщину. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.

На месте обнаружили орудия преступления, следы рук и обуви злоумышленника. Подозреваемого в нападении оперативно задержали и допросили. Сейчас он находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Кем приходились друг другу жертва и нападавший, не уточняется. Обстоятельства инцидента еще устанавливаются.

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