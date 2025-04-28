Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Забайкалье 12-летний мальчик забил молотком 85-летнюю пенсионерку

РЕН ТВ: в Забайкалье ребенок напал с молотом на 85-летнюю женщину, ее не спасли
close
REDCHYTS FEDIR/Shutterstock/FOTODOM

В Забайкальском крае подросток напал с молотком на пожилую женщину, ее не спасли. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Трагедия произошла 23 апреля в поселкке Новокручининский под Читой. Тем вечером 12-летний школьник нанес молотком не менее 10 ударов по голове и туловищу 85-летнюю женщину. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.

На месте обнаружили орудия преступления, следы рук и обуви злоумышленника. Подозреваемого в нападении оперативно задержали и допросили. Сейчас он находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Кем приходились друг другу жертва и нападавший, не уточняется. Обстоятельства инцидента еще устанавливаются.

Ранее девушка-подросток родила у себя в комнате и перерезала младенцу горло разделочным ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами