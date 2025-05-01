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В Петербурге арестовали подростка, напавшего с ножом на юношу в спортшколе

В Петербурге суд арестовал подростка по делу о поножовщине в спортшколе
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Pexels

Петроградский районный суд заключил под стражу подозреваемого в нападении с ножом на воспитанника школы олимпийского резерва. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, инцидент произошел 28 апреля в спортзале школы олимпийского резерва. Двое учеников поссорились, в ходе конфликта 17-летний юноша выхватил нож и ударил им 20-летнего оппонента в область грудной клетки. Потерпевший попытался скрыться от нападавшего, но тот бросился за ним, размахивая ножом.

Злоумышленника удалось задержать, возбуждено дело о покушении. Установлено, что конфликт спровоцировал потерпевший. По данным «Фонтанки», в отношении обвиняемого уже ведется уголовное дело по факту причинения телесных повреждений еще одному лицу.

До этого сообщалось, что в Братске компания избила юношу в подъезде многоквартирного дома. Сотрудникам полиции потребовалось менее двух часов, чтобы установить личности всех участников конфликта. Сейчас подозреваемые и пострадавший дают показания. Сам потерпевший в полицию не обращался — заявление о преступлении не поступало. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев. Следователи выясняют причины и обстоятельства конфликта.

Ранее в Забайкалье 12-летний мальчик забил молотком 85-летнюю пенсионерку.

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