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Владельцы палаток на рынке в Сунже рвутся в огонь, чтобы спасти товар

Власти Ингушетии сообщили о локализации пожара на рынке Сунжи
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Николай Хижняк/РИА Новости

Пожар на рынке ингушской Сунжи, начавшийся в вещевых рядах, был локализован пожарными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

«Пожар в Сунже успешно локализован, и его дальнейшее распространение приостановлено. Пожарные и экстренные службы продолжают работать на месте, чтобы полностью ликвидировать огонь и предотвратить повторное возгорание», — сообщили в мэрии.

При этом, несмотря на призывы властей не мешать сотрудникам экстренных служб, владельцы рыночных палаток устремились на территорию рынка, чтобы вынести товар из опасной зоны — видео было опубликовано в социальных сетях. Позднее стало известно об одном пострадавшем.

До этого стало известно, что в Сунже в Ингушетии загорелся рынок на площади 1,2 тыс. «квадратов» — пожар охватил вещевые ряды.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил первому вице-премьеру Магомеду Евлоеву выехать на место происшествия для руководства ликвидацией последствий возгорания.

Ранее сообщалось, что на вещевом рынке в центре Тбилиси произошел пожар площадью 14 тыс. «квадратов».

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