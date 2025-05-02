В ингушской Сунже загорелся вещевой рынок

В Сунже в Ингушетии загорелся рынок на площади 1,2 тыс. «квадратов» — пожар охватил вещевые ряды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.
«Пожар продолжает разрастаться. Площадь возгорания уже превысила 1,2 тысячи квадратных метров. Пожарные службы работают в усиленном режиме, чтобы справиться с огнем и предотвратить его дальнейшее распространение», — сообщили в сунженской мэрии.
Уточняется, что на данный момент нет информации о пострадавших. Глава республики Махмуд-Али Калиматов поручил первому вице-премьеру правительства Ингушетии Магомеду Евлоеву прибыть на место происшествия и руководить ликвидацией последствий возгорания.
Также произошел пожар на «Дезертирском» рынке в Тбилиси — пламя охватило торговые павильоны в районе станции метро «Вокзальная площадь».
Площадь пожара составила около 14 тыс. квадратных метров. Огнеборцам потребовалось несколько часов, чтобы потушить пламя.
Ранее в Санкт-Петербурге пожарный пострадал, спасая семью из полыхающей квартиры.