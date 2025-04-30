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В центре Тбилиси произошел пожар площадью 14 тысяч «квадратов»

«Sputnik Грузия»: мощный пожар произошел на вещевом рынке в Тбилиси

Мощный пожар произошел на территории вещевого рынка в Тбилиси. Об этом пишет «Sputnik Грузия».

По информации журналистов, пламя охватило торговые павильоны в районе станции метро «Вокзальная площадь». На место происшествия прибыли порядка 10 пожарных расчетов.

«Как сообщают очевидцы, огонь возник <...> в магазине обуви на втором этаже», — говорится в статье.

В 8:22 мск в Telegram-канале «Sputnik Грузия» появилась информация о том, что сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать возгорание на рынке. Площадь пожара составила около 14 тыс. квадратных метров. Огнеборцам потребовалось несколько часов, чтобы потушить пламя.

Никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало. Причины произошедшего пока остаются неизвестными.

30 апреля в городе Муроме, расположенном во Владимирской области, произошел крупный пожар на одном из местных предприятий. Губернатор региона Александр Авдеев рассказал, что огонь охватил складское помещение и распространился на площади 360 квадратных метров. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС РФ. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее в Санкт-Петербурге пожарный пострадал, спасая семью из полыхающей квартиры.

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