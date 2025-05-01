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Москвичам пообещали 1 мая с дождем, снегом, грозой и 10°C

Гидрометцентр сообщил, что в четверг в Москве будет дождь, снег и до 10°C
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Максим Блинов/РИА Новости

В четверг, 1 мая, температура в Москве не поднимется выше 10°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода с сильными осадками в виде дождя и снега. В отдельных районах возможна гроза. Температура будет колебаться в диапазоне от 8 до 10°C. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба, а ветер в 6-11 м/с будет дуть с юго-востока и севера. В ночь на пятницу температура понизится до 1...3°C, ветер 6-11 м/с будет дуть с севера, местами с порывами до 15 м/с. Возможны сильные осадки, а давление понизится до 742 мм ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в начале мая холодная погода ожидается почти во всей России. В этот период в европейской части страны возможны и кратковременные дожди. Такая погода прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, в Москве и сопредельных субъектах Российской Федерации, начиная с запада — от Тверской области и до востока — Владимирской, Ярославской и Тульской, Калужской областей.

Ранее жителей нескольких регионов РФ призвали отказаться от шашлыков в праздники.

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