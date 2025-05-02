Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Почту России» хотят наделить новым статусом и интегрировать с «Госуслугами»

Законопроект об интеграции «Госуслуг» и Почты России внесут в ГД в мае-июне
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Законопроект о закреплении за «Почтой России» статуса уполномоченного оператора по доставке почтовых сообщений в многоквартирные дома и интеграции компании с цифровыми сервисами, включая «Госуслуги», внесут в Госдуму в мае-июне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета ГД по вопросам собственности Сергея Гаврилова.

Документ предусматривает комплексную реформу и формирует новую модель взаимодействия между государством, цифровыми платформами и гражданами. Один из ключевых пунктов — юридическое оформление функций доставки, которые ранее выполнялись без четкой правовой базы.

Среди других положений — интеграция с порталом «Госуслуги», прием электронных платежей без банковских комиссий, а также продажа безрецептурных лекарств в отделениях »Почты России» для устранения дефицита аптек в отдаленных регионах.

Также предлагается использовать почтовые отделения как пункты выдачи заказов с маркетплейсов. Гаврилов подчеркнул, что руководство компании ориентируется не на поддержание текущей модели, а на ее полную перестройку с упором на цифровизацию и улучшение логистики.

Ранее проверка «Почты России» привела к обращению в Генпрокуратуру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами