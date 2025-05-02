«Почту России» хотят наделить новым статусом и интегрировать с «Госуслугами»

Законопроект об интеграции «Госуслуг» и Почты России внесут в ГД в мае-июне

Законопроект о закреплении за «Почтой России» статуса уполномоченного оператора по доставке почтовых сообщений в многоквартирные дома и интеграции компании с цифровыми сервисами, включая «Госуслуги», внесут в Госдуму в мае-июне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета ГД по вопросам собственности Сергея Гаврилова.

Документ предусматривает комплексную реформу и формирует новую модель взаимодействия между государством, цифровыми платформами и гражданами. Один из ключевых пунктов — юридическое оформление функций доставки, которые ранее выполнялись без четкой правовой базы.

Среди других положений — интеграция с порталом «Госуслуги», прием электронных платежей без банковских комиссий, а также продажа безрецептурных лекарств в отделениях »Почты России» для устранения дефицита аптек в отдаленных регионах.

Также предлагается использовать почтовые отделения как пункты выдачи заказов с маркетплейсов. Гаврилов подчеркнул, что руководство компании ориентируется не на поддержание текущей модели, а на ее полную перестройку с упором на цифровизацию и улучшение логистики.

Ранее проверка «Почты России» привела к обращению в Генпрокуратуру.