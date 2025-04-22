Проверка «Почты России» привела к обращению в Генпрокуратуру

В ходе проверки «Почты России» были выявлены многочисленные проблемы, в том числе неэффективность управления, убыточность и неспособность компании решить задачи по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в стране. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном на сайте ведомства.

Проверка затрагивала вопрос использования компанией средств, выделенных государством в период с 2020 по 2024 годы, а также в первом квартале 2025 года.

В отчете говорится, что долги компании выросли на 70% до 128,3 млрд рублей, а расходы на обслуживание долга в 2021-2023 годах — на 79,7%, до 10,6 млрд рублей. Помимо этого, в публикации говорится, что порядка 2 тыс. объектов «Почты России» используются неэффективно или не используются вовсе.

Кроме того, в контексте стратегии компании говорится, что за последние пять лет структура «Почты России» пересматривалась порядка 25 раз, сменилось три генеральных директора. В ходе кадровых перестановок вырос также штат сотрудников и увеличилась их зарплата — в полтора раза.

Анализируя фактор доступности услуг в Счетной палате зафиксировали движение в обратном направлении. На момент 1 января прошлого года каждое шестое почтовое отделение не работало из-за нехватки сотрудников или отсутствия помещений.

В итогах отчета «Почте России» предложили разработать проект стратегии развития до 2030 года, утвердить список отделений, которые необходимо будет модернизировать, а также установить лимит долговых обязательств и назначить денежную компенсацию за несвоевременную выплату пенсий для ее получателей.

Ранее стало известно, что гражданам недружественных стран могут запретить работать в «Почте России».