Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водитель проскочил переезд перед поездом в Иркутской области и попал на видео

На видео попало, как поезд чудом не снес авто на переезде в Иркутской области

В Усть-Куте Иркутской области водитель решил проехать переезд перед поездом и чудом избежал аварии, сообщает Baza.

«Мужчина за рулем автомобиля, видимо, был слишком уверен в себе и выехал на переезд, когда поезд был уже очень близко. Аварии не произошло лишь чудом», — сообщает канал.

В феврале 2025 года на том же переезде поезд едва не влетел в автобус с пассажирами.

По данным Baza, в ночь на 28 февраля междугородний рейсовый автобус, следующий из Иркутска в Усть-Кут, едва не попал в ДТП на переезде. Он был закрыт, автобус ожидал разрешения проезда в безопасном месте. Однако потом загорелся разрешающий сигнал светофора, часть машин проехала, но автобус продолжал стоять.

После закрытия переезда водитель автобуса решил начать движение. В результате транспорт застрял прямо перед шлагбаумом. Пассажирам пришлось выбегать на улицу. В итоге ДТП удалось избежать: поезд пронесся в нескольких сантиметрах от автобуса, только поцарапав его.

Ранее сообщалось, что «Газель» унесло ветром вместе с мусором в Новосибирске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами