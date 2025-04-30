Водитель проскочил переезд перед поездом в Иркутской области и попал на видео

На видео попало, как поезд чудом не снес авто на переезде в Иркутской области

В Усть-Куте Иркутской области водитель решил проехать переезд перед поездом и чудом избежал аварии, сообщает Baza.

«Мужчина за рулем автомобиля, видимо, был слишком уверен в себе и выехал на переезд, когда поезд был уже очень близко. Аварии не произошло лишь чудом», — сообщает канал.

В феврале 2025 года на том же переезде поезд едва не влетел в автобус с пассажирами.

По данным Baza, в ночь на 28 февраля междугородний рейсовый автобус, следующий из Иркутска в Усть-Кут, едва не попал в ДТП на переезде. Он был закрыт, автобус ожидал разрешения проезда в безопасном месте. Однако потом загорелся разрешающий сигнал светофора, часть машин проехала, но автобус продолжал стоять.

После закрытия переезда водитель автобуса решил начать движение. В результате транспорт застрял прямо перед шлагбаумом. Пассажирам пришлось выбегать на улицу. В итоге ДТП удалось избежать: поезд пронесся в нескольких сантиметрах от автобуса, только поцарапав его.

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