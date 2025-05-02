В Москве арестованы двое мужчин за принуждение в продаже доли от квартиры

Суд в Москве арестовал двух мужчин за принуждение соседа продать долю в квартире

Симоновский суд Москвы арестовал двух мужчин за принуждение соседа продать долю в квартире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Постановлениями Симоновского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бондарева Дениса Владимировича; Гаджиибрагимова Марата Магомеджавадовича на 2 месяца», — сообщили в пресс-службе суда.

Следствие утверждает, что Гаджиибрагимов и Бондарев угрозами насилия принуждали собственника квартиры продать 1/3 доли одному из них на выгодных для себя условиях. Оба они проживали в помещениях этой квартиры и намеренно создавали для пострадавшего невыносимые условия.

Также правоохранители ликвидировали «криминальную империю» теневого «короля» Сочи Рубена Татуляна, в рамках которой бандиты занимались рэкетом, рейдерскими захватами и грабежом.

Ранее сообщалось, что в российском регионе в 2024 году задержали более 300 лидеров и участников ОПГ.