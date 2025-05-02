Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Рязанской области задержали акциониста Крисевича, стрелявшего на Красной площади

Акциониста Крисевича, стрелявшего на Красной площади, задержали под Рязанью
close
@pavelkrisevich/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Акциониста Павла Крисевича, известного действиями вроде стрельбы на Красной площади, задержали в Рязанской области за избиение таксиста. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на соцсети Крисевича.

Следствие утверждает, что Крисевич 12 февраля этого года в городе Скопин Рязанской области совершил нападение на таксиста — утверждается, что Крисевич избил мужчину. В то же время в социальных сетях акциониста утверждается, что он никогда не был в этом городе.

До этого акционист Павел Крисевич, осужденный за имитацию стрельбы себе в голову на Красной площади в Москве, вышел на свободу.

В 2022 году суд приговорил Крисевича, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии (ИК). Впоследствии решение отменили, но на следующий год акциониста осудили на тот же срок. В этот раз к обвинению добавили мотив в виде «идеологической ненависти».

Ранее суд арестовал мужчину, облившего краской стену Государственного исторического музея на Красной площади в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами