В Рязанской области задержали акциониста Крисевича, стрелявшего на Красной площади

Акциониста Павла Крисевича, известного действиями вроде стрельбы на Красной площади, задержали в Рязанской области за избиение таксиста. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на соцсети Крисевича.

Следствие утверждает, что Крисевич 12 февраля этого года в городе Скопин Рязанской области совершил нападение на таксиста — утверждается, что Крисевич избил мужчину. В то же время в социальных сетях акциониста утверждается, что он никогда не был в этом городе.

До этого акционист Павел Крисевич, осужденный за имитацию стрельбы себе в голову на Красной площади в Москве, вышел на свободу.

В 2022 году суд приговорил Крисевича, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии (ИК). Впоследствии решение отменили, но на следующий год акциониста осудили на тот же срок. В этот раз к обвинению добавили мотив в виде «идеологической ненависти».

Ранее суд арестовал мужчину, облившего краской стену Государственного исторического музея на Красной площади в Москве.