Имитировавший суицид на Красной площади акционист Крисевич вышел из колонии

Российский акционист Павел Крисевич, осужденный за имитацию самоубийства на Красной площади в Москве, вышел на свободу. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Из материала следует, что мужчина был помещен в СИЗО в июне 2021 года. В тот год его задержали за участие в провокационной акции в центре российской столицы. Также под стражей оказалась журналистка Ника Самусик, снимавшая происходящее. Однако ее впоследствии отпустили.

В 2022 году суд приговорил Крисевича, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии (ИК). Впоследствии решение отменили, но на следующий год акциониста осудили на тот же срок. В этот раз к обвинению добавили мотив в виде «идеологической ненависти».

«Как сообщили в группе поддержки акциониста, Крисевич освободился утром из петербургской ИК-5 сразу после <...> проверки — из-за этого его не смогли встретить друзья и соратники», — говорится в публикации.

В тексте уточняется, что мужчину встретила только его супруга.

Ранее суд арестовал мужчину, облившего краской стену Государственного исторического музея на Красной площади в Москве.