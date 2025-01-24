Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Имитировавший суицид на Красной площади акционист Крисевич вышел из колонии

«Осторожно, новости»: осужденный в 2022 году акционист Крисевич вышел на свободу
close
П/с Тверского суда/ТАСС

Российский акционист Павел Крисевич, осужденный за имитацию самоубийства на Красной площади в Москве, вышел на свободу. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Из материала следует, что мужчина был помещен в СИЗО в июне 2021 года. В тот год его задержали за участие в провокационной акции в центре российской столицы. Также под стражей оказалась журналистка Ника Самусик, снимавшая происходящее. Однако ее впоследствии отпустили.

В 2022 году суд приговорил Крисевича, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии (ИК). Впоследствии решение отменили, но на следующий год акциониста осудили на тот же срок. В этот раз к обвинению добавили мотив в виде «идеологической ненависти».

«Как сообщили в группе поддержки акциониста, Крисевич освободился утром из петербургской ИК-5 сразу после <...> проверки — из-за этого его не смогли встретить друзья и соратники», — говорится в публикации.

В тексте уточняется, что мужчину встретила только его супруга.

Ранее суд арестовал мужчину, облившего краской стену Государственного исторического музея на Красной площади в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами