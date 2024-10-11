В Москве арестовали мужчину, облившего краской стену Государственного исторического музея

Тверской суд Москвы арестовал мужчину, облившего краской стену Государственного исторического музея на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

»Фролов Александр Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции)», — говорится в сообщении.

Мужчина проведет под стражей 15 суток.

По информации Telegram-канала Baza, Фролов в конце сентября оставил надпись на одной из башен Кремля. Он скрылся с места правонарушения, но вскоре был задержан. Тогда ему дали 10 суток ареста. После выхода на свободу мужчина снова отправился на Красную площадь, где вылил краску на стену музея.

Кроме того, Baza сообщает, что в январе 2022 года 32-летний Фролов получил срок на родине, в Белоруссии. Его приговорили к 1,5 года ограничения свободы по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В ноябре 2023 Фролов вышел на свободу. Он уже несколько раз привлекался по административным статьям.

Ранее штаб-квартиру ХДС в Германии измазали красной краской.