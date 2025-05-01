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В ЕБРР назвали сумму финансовой помощи Украине с начала конфликта

ЕБРР: финансирование Украины с февраля 2022 года превысило €7 миллиардов
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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что с февраля 2022 года объем финансирования, оказанного Украине, достиг €7 миллиардов. Об этом говорится на странице регулятора в соцсети X.

«Общий объем финансовых средств, направленных туда с февраля 2022 года, составляет теперь семь миллиардов евро», — заверяет организация в своем сообщении на платформе X.

Как подчеркивает ЕБРР, он является «крупнейшим институциональным кредитором Украины».

ЕБРР — международный банк, основанный в 1991 году, с штаб-квартирой в Лондоне. Он был создан для содействия развитию рыночной экономики в странах с переходной экономикой. ЕБРР ведет свою деятельность в различных секторах экономики и бизнеса в 36 странах Центральной и Восточной Европы, СНГ, Центральной Азии и Северной Африки. С момента своего основания банк инвестировал более €180 миллиардов в свыше 6,6 тысяч проектов.

До этого президент США заявил, что Украина получила от США $350 млрд во время президентского срока его предшественника Джо Байдена в виде финансовых траншей и через поставки оружия.

Ранее ЕБРР собрался инвестировать в экономику Украины €1,5 млрд в 2025 году.

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