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В Совфеде обвинили Украину в целенаправленном ударе по Алешкам в праздничный день

Сенатор Кастюкевич охарактеризовал удар ВСУ по рынку в Алешках как теракт
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Кадр из видео/Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич осудил удар Вооруженных сил Украины по рынку в Алешках, квалифицировав его как акт государственного терроризма. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

По словам сенатора, выбор ВСУ в качестве цели оживленного рынка в праздничный день свидетельствует о беспрецедентном цинизме и наплевательском отношении к жизни мирных жителей.

«Удар по Алешкам Херсонской области – это теракт. Враг целенаправленно выбрал для обстрела праздничный день и людное место», — сказал Кастюкевич.

Он выразил уверенность, что для украинского руководства не существует никаких рамок и человеческих норм.

«Им плевать на любые договоренности, которые были, есть или еще будут. Очень хочется надеяться, что все участники переговорного процесса, в том числе и США, это понимают», — подчеркнул сенатор.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что семь человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о теракте.

Ранее в Госдуме призвали ударить по Украине «Орешником» после атаки ВСУ на Алешки.

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