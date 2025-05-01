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В ВОЗ заявили о самом масштабном в истории сбое в финансировании здравоохранения

Глава ВОЗ: мир переживает самый масштабный сбой в финансировании здравоохранения
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Global Look Press

Мир переживает величайший в истории сбой в финансировании глобального здравоохранения. Об этом сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

Он связал это с сокращением помощи со стороны США. Гебрейесус отметил, что в ВОЗ на протяжении длительного времени заявляли о необходимости изменения глобального финансирования здравоохранения и подчеркивали важность самообеспечения и внутреннего финансирования.

Глава организации признал, что страны-доноры могут тратить деньги по своему усмотрению. В ВОЗ благодарны тем, кто «десятилетиями финансировал системы здравоохранения по всему миру».

«Но вместо упорядоченного сокращения объемов зарубежной помощи в целях развития и сложных экономических и торговых условий в общественном здравоохранении царит хаос», — заявил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ в качестве примера указал на опасность того, что достижения в борьбе с так называемыми забытыми тропическими заболеваниями могут оказаться под угрозой. От них страдает свыше миллиарда человек, причем особенно тяжело приходится беднейшим и наиболее маргинализированным общинам.

До этого стало известно, что дефицит бюджета международной организации в 2025 году составит $600 миллионов.

Ранее глава ВОЗ предупредил, что новая пандемия неизбежна.

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