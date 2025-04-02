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СМИ назвали причины дефицита бюджета ВОЗ в этом году

Health policy watch: дефицит бюджета ВОЗ в 2025 году составит $600 млн
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

В этом году у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидается дефицит бюджета в $600 млн. Об этом пишет издание Health policy watch.

Помощник генерального директора ВОЗ по коммерческим операциям Рауль Томас сообщил на совещании сотрудников, что администрация экс-президента США Джо Байдена так и не выплатила взносы в размере $130 млн за прошлый год.

«В общей сложности США задолжали $260 млн в виде взносов за 2024-25 годы – средства, которые ВОЗ вряд ли когда-либо получит от нового президента США Дональда Трампа, несмотря на юридическое обязательство по выплате», — пишет издание.

29 марта стало известно, что ВОЗ рассмотрит возможность сократить свой годовой бюджет более чем на 20% в связи с нехваткой финансирования, которая возникла из-за решения США выйти из данной структуры.

В письме главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, к которому получили доступ журналисты AFP, подчеркивается, что в данный момент у ВОЗ нет иного выбора, кроме как сократить число своих сотрудников и уменьшить масштабы своей деятельности. По словам Гебрейесуса, в первую очередь кадровые перестановки коснутся штаб-квартиры структуры. Они затронут все уровни, включая высшее руководство.

Ранее в российском офисе ВОЗ прокомментировали решение США покинуть организацию.

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