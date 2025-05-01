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В Сербии студенты заблокировали перекресток у здания правительства

РИА Новости: участники протестов в Сербии заблокировали улицы у правительства
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Igor Pavicevic/Reuters

В Сербии студенты, члены профсоюзов и другие участники протестов заняли перекресток в центре Белграда, заблокировав тем самым улицы Неманьина и Кнеза Милоша у здания правительства страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Движение блокировано, демонстранты шумят, свистят, бьют в барабаны, гудят в вувузелы, ожидаются выступления активистов и профсоюзных деятелей на сцене перед зданием», — говорится в сообщении.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев из-за инцидента на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, когда навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала.

Президент страны Александар Вучич заявил о предпринятой в ходе протестов попытке цветной революции с целью насильственного свержения власти. Он отметил, что будет лично добиваться привлечения к ответственности всех, кто вводил общественность в заблуждение и распространял недостоверную информацию о применении звуковой пушки или других видов акустических устройств в ходе акций.

Ранее Вучич рассказал о давлении Европы на Сербию.

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