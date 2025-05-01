Бюджетникам одного российского региона поднимут зарплаты с 1 июля

В Курганской области работникам бюджетной сферы с 1 июля вновь увеличат зарплату на 10%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вадим Шумков.

По его словам, повышение зарплаты коснется в том числе руководителей школ, больниц и детских садов.

«Однако с предыдущих десятилетий там было оставлено много «долгов». Потому с 1 июля будет очередное, уже четвертое за 1,5 года, 10-процентное увеличение для еще 18 тысяч сотрудников этой сферы», — добавил Шумков.

До этого профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал, что ветераны и участники Великой Отечественной войны могут получить доплату к пенсии в мае в честь 80-летия Победы.

По словам профессора, выплату получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Он добавил, что юбилейную выплату начислят без каких-либо заявлений. Российские регионы смогут назначать свою дополнительную выплату.

Ранее была названа отрасль с самым высоким ростом зарплат.