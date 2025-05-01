В Сыктывкаре два школьника месяц «минировали» школы и ТЦ и попали под суд

В Сыктывкаре подростков осудили за фейковое минирование школ и ТЦ

В Республике Коми суд вынес приговор двум подросткам, которые сообщали в профильные службы якобы о готовящихся актах терроризма. Об этом сообщает сыктывкарский городской суд.

По версии правоохранительных органов, молодые люди сговорились и из хулиганских побуждений «минировали» торгово-развлекательные центры, учебные заведения, администрации муниципальных образований региона.

Кроме того, они сообщали о вооруженных нападениях в школах Сыктывкара, Инты и Воркуты. Они также информировали профильные службы о минировании аэропорта.

При этом школьники скрывали свой настоящий IP-адрес и отправляли сообщения анонимно в течение месяца. Вся информация проверялась, что существенно влияло на работу заведений и экстренных служб, которые отвлекались от реальных вызовов.

Суд оштрафовал подростков на 45 и 40 тысяч рублей. Всю сумму фигуранты и их родители возместили.

Ранее в Башкирии подросток заявил о минировании школы из-за внезапной контрольной.