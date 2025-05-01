В России за сутки потушили 43 лесных пожара

Лесопожарные службы за сутки ликвидировали пожары на площади 39,9 тыс. гектаров

Лесопожарные службы в России за минувшие сутки ликвидировали 43 лесных пожара на общей площади 39,9 тыс. гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки … в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 43 лесных пожара на площади, пройденной огнем 39 893 га», – говорится в сообщении.

При тушении пожаров были задействованы 2 054 человека, 322 единицы техники и три воздушных судна, рассказали в Авиалесоохране.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Забайкальском крае, где были зафиксированы 23 пожара, охватившие 315,5 тысячи гектаров. Там для помощи были привлечены 813 работников учреждения.

До этого в Забайкальском крае возбудили три уголовных дела о халатности после стремительного распространения лесных пожаров на дома.

28 апреля МЧС России сообщило, что природный пожар уничтожил четыре жилых дома в селе Новопавловка в Забайкальском крае, возгорание тушили на площади 800 «квадратов». Распространение огня удалось остановить.

Ранее в Забайкалье в разгар пожаров уволился глава департамента пожарной безопасности.