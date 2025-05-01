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Названы последствия лесных пожаров в центральной части Израиля

В центре Израиля в результате пожаров выгорели 1,3 тыс. гектаров лесного массива
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Oren Ben Hakoon/Reuters

В результате природных пожаров в центральных районах Израиля выгорели 1,3 тыс. гектаров лесного массива и 700 гектаров земельных угодий. Об этом сообщил израильский фонд «Керен каемет ле-Исраэль», передает ТАСС.

Утверждается, что более половины сгоревшего леса находилась на территории парка «Канада» в центральной части Израиля на полпути из Тель-Авива в Иерусалим.

До этого сообщалось, что Израиль обратился к европейским странам с просьбой о помощи в тушении сильных лесных пожаров, которые охватили центральные районы страны.

В канцелярии премьер-министра Израиля подчеркнули, что все задействованные государственные структуры принимают меры, чтобы помощь из-за рубежа прибыла как можно скорее. Ожидается, что первые пожарные самолеты начнут работать в Израиле с 1 мая.

Лесные пожары вспыхнули в Израиле из-за экстремальной жары и сильного ветра. В районе Иерусалима была объявлена эвакуация. Власти перекрыли движение по шоссе из Иерусалима в Тель-Авив.

Ранее была названа неожиданная опасность лесных пожаров для мозга.

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