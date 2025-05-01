В МВД заявили о причастности полицейских к обману бойцов СВО в Шереметьево

ТАСС: девять дел заведено по фактам хищения денег таксистами у участников СВО

Девять уголовных дел возбуждено по фактам обмана участников специальной военной операции (СВО) таксистами в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

По версии следствия, к преступной схеме причастны двое полицейских патрульно-постовой службы Линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево. Они, как утверждается, помогали таксистам искать потенциальных жертв.

При этом еще один фигурант — оперуполномоченный полиции аэропорта — затем отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

Уголовные дела в отношении членов преступной группировки проходят по статьям 158 («Кража») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

До этого сообщалось о возбуждении дела в отношении почти 20 человек после серии хищений у участников специальной военной операции в Шереметьево. Из материалов дела следует, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им перевозку за первоначально обычные деньги, однако к концу поездки сумма вырастала в десятки раз.

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