Белоруссия освободила американца Зенковича, осужденного за попытку госпереворота

Гражданин США Юрий Зенкович, осужденный в Белоруссии за организацию попытки государственного переворота, был досрочно освобожден по запросу Вашингтона. Об этом сообщила Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает РИА Новости.

«По просьбе администрации президента США Зенкович был освобожден. <...< Справедливо или несправедливо он был задержан — смотрите интервью, которые он давал, и судите сами», — заявила она.

30 апреля государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что белорусские власти освободили находившегося в заключении гражданина США. Политик подчеркнул, что освобождение американца произошло благодаря президенту США Дональду Трампу. По словам Рубио, «ни один» глава Соединенных Штатов не делал «так много и так быстро», чтобы обеспечить безопасность граждан страны за рубежом.

18 сентября 2024 года телеканал «Беларусь-1» рассказал, что группа заговорщиков, в числе которых был Зенкович, в 2020 году планировала ликвидировать Александра Лукашенко. В анонсированном каналом фильме о заговоре против белорусского лидера Зенкович утверждал, что заговорщики собирались уничтожить вертолет с белорусским лидером на борту — из крупнокалиберного пулемета либо на взлете, либо при посадке.

Ранее Зенкович дал интервью белорусскому ОНТ как политолог и эксперт.