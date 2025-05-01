Мошенники выманили у белгородки 5,5 млн рублей и заставили ехать в Москву

В Белгороде женщина лишилась 5,5 миллиона рублей, поверив в оказание бесплатной услуги. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала пожилая женщина, неизвестные предложили бесплатную установку домофона, после чего выманили у нее код, который пришел в сообщении.

Спустя некоторое время с ней связались «сотрудники Роскомнадзора». По их словам, неизвестные получили доверенность на распоряжение всем ее имуществом.

Чтобы спасти сбережения, она сняла их в банке и перевела аферистам. Затем ее убедили сдать в ломбард ювелирные изделия и бытовую технику. После этого пострадавшая продала квартиру. Все средства она отправила мошенникам.

Когда о ситуации узнала дочь женщины, она пообещала приехать вечером и разобраться. Неизвестные узнали об этом и посоветовали бежать. В Москве женщина пыталась оформить кредит.

«Московские стражи порядка нашли пенсионерку на вокзале и связались с родственниками, которые приехали за ней и забрали домой», – сообщается в публикации.

Всего пострадавшая отдала аферистам 5,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее московская пенсионерка лишилась 10,3 млн рублей, поверив в замену счетчиков.